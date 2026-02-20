Размер шрифта
Украине передадут снятые с эксплуатации европейские ТЭЦ и ТЭС

Шмыгаль: Украина получит снятое с эксплуатации оборудование шести ТЭЦ и ТЭС
Александр Кряжев/РИА Новости

Украине передадут оборудование шести европейских теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и теплоэлектростанций (ТЭС), снятое с эксплуатации. Об этом сообщил украинский министр энергетики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Договоренности с Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией о возможности получения выведенного из эксплуатации оборудования и его оперативной доставки на Украину. Оборудование будет перемещено и быстро установлено», — написал глава ведомства.

Шмыгаль уточнил, что решение было принято в ходе заседания Международного энергетического агентства. Помимо оборудования, Украине также выделят более €600 млн «на энергетику», отметил министр.

17 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли разрушительный комбинированный удар по энергетической инфраструктуре республики. По его данным, в ходе атаки российские войска применили около 400 БПЛА и 30 ракет различных типов, в том числе баллистических. На этом фоне президент Украины призвал союзников к реакции.

Ранее на Украине призвали защищать энергетику, как линию фронта.
 
