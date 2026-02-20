Размер шрифта
В Сочи могут ограничить продажу пиротехники через маркетплейсы

Власти Сочи обратились к маркетплейсам с просьбой ограничить продажу пиротехники
Администрация Сочи обратилась к крупнейшим маркетплейсам с просьбой временно ограничить продажу пиротехники в городе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Кроме того, власти курорта предлагают специализированным торговым точкам выдавать покупателям памятки о недопустимости использования фейерверков во время сирен.

«В городе усиливают рейды по пресечению несанкционированной торговли [пиротехникой]», — говорится в сообщении оперштаба.

Мэр Сочи Андрей Прошунин также обратился к отельерам, рестораторам и владельцам ночных клубов с просьбой напомнить персоналу и гостям правила поведения при объявлении атаки БПЛА.

Прошунин ранее заявил, что во время отражения ночной атаки украинских дронов одновременно с работой систем ПВО в разных районах города были зафиксированы факты запуска мощной пиротехники.

До этого сообщалось, что в ночь на 20 февраля системы противовоздушной обороны отразили атаку дронов ВСУ на Севастополь и Сочи. Всего силы ПВО вечером 19 февраля перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.
 
