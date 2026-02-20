В Госдуме призвали изменить условия военной ипотеки

Ставку по военной ипотеке необходимо установить на уровне в 6%, с возможностью дальнейшего снижения до 0% в зависимости от количества детей в семье. С такой инициативой в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Депутат призвал также пересмотреть ежемесячные выплаты по накопительно-ипотечной системе (НИС), увеличив сегодняшнюю сумму в 34 тыс. рублей до 60 тыс. рублей.

«Сейчас обеспечение жильем наших военнослужащих происходит по накопительно-ипотечной системе. Их основная часть — федеральные бюджетные взносы», — пояснил депутат.

По его мнению, рост ежемесячных отчислений и ориентирование на количество детей в семье крайне важны с учетом того, что сегодня индексация взносов не успевает за изменением цен на рынке жилья. Так, за последние 10 лет размер взносов вырос в 1,5 раза, а новостройки подорожали более чем в 3,5 раза, вторичка – в 2,5 раза. Предлагаемые меры помогут компенсировать повышение стоимости жилья, сделают квартиры доступнее и помогут защитить военнослужащих и их семьи, заключил Слуцкий.

До этого в Госдуме предложили снизить минимальный первоначальный взнос по военной ипотеке с 20% до 10%. Как отмечал эксперт по недвижимости Владимир Шмелев, это было бы полезным решением, так как военная отрасль в целом на сегодняшний день нуждается в поддержке, а приобретение жилья для ее представителей — непростая задача. Особенно позитивно такая мера скажется на рынке вторички, считает специалист.

