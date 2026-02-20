Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

В Госдуме призвали изменить условия военной ипотеки

Слуцкий призвал снизить ставку военной ипотеки до 0% для многодетных семей
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ставку по военной ипотеке необходимо установить на уровне в 6%, с возможностью дальнейшего снижения до 0% в зависимости от количества детей в семье. С такой инициативой в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Депутат призвал также пересмотреть ежемесячные выплаты по накопительно-ипотечной системе (НИС), увеличив сегодняшнюю сумму в 34 тыс. рублей до 60 тыс. рублей.

«Сейчас обеспечение жильем наших военнослужащих происходит по накопительно-ипотечной системе. Их основная часть — федеральные бюджетные взносы», — пояснил депутат.

По его мнению, рост ежемесячных отчислений и ориентирование на количество детей в семье крайне важны с учетом того, что сегодня индексация взносов не успевает за изменением цен на рынке жилья. Так, за последние 10 лет размер взносов вырос в 1,5 раза, а новостройки подорожали более чем в 3,5 раза, вторичка – в 2,5 раза. Предлагаемые меры помогут компенсировать повышение стоимости жилья, сделают квартиры доступнее и помогут защитить военнослужащих и их семьи, заключил Слуцкий.

До этого в Госдуме предложили снизить минимальный первоначальный взнос по военной ипотеке с 20% до 10%. Как отмечал эксперт по недвижимости Владимир Шмелев, это было бы полезным решением, так как военная отрасль в целом на сегодняшний день нуждается в поддержке, а приобретение жилья для ее представителей — непростая задача. Особенно позитивно такая мера скажется на рынке вторички, считает специалист.

Ранее финансист объяснил, почему молодежь считает ипотеку рабством.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!