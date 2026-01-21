В России оценили идею снизить взнос по военной ипотеке

В Госдуме предложили снизить минимальный первоначальный взнос по военной ипотеке с 20% до 10%. По мнению эксперта по недвижимости Владимира Шмелева, это было бы полезное решение, так как военная отрасль в целом на сегодняшний день нуждается в поддержке, а приобретение жилья для ее представителей – непростая задача. Особенно позитивно такая мера скажется на рынке вторички, сказаявил он в беседе с 360.ru.

«На зарплату военного сложно купить жилье сразу. Поэтому снижение первоначального взноса — исключительно положительная инициатива, особенно в свете того, что сейчас текущая политика коммерческих банков направлена на то, чтобы увеличивать первоначальный взнос», — убежден специалист.

Он напомнил, что если раньше ипотеку можно было взять с первоначалкой в 20%, то сегодня многие банки повышают этот порог до 30% и даже до 40%. Причем учитывают кредитные организации строго только официальный доход, который клиент должен подтвердить с помощью соответствующей выписки из ПФР.

Если уровень первоначального взноса снизится, то это поможет решить квартирный вопрос жителям и крупных, и маленьких городов, а также поддержать рынок вторичного жилья. Как пояснил Шмелев, льготные ипотечные программы, включая семейную ипотеку, направлены на новостройки, а вот военная ипотека позволяет покупать квартиры на вторичном рынке. Это важно для данного сегмента недвижимости, так как подстегнет спрос на такое жилье, особенно – в регионах, заключил он.

