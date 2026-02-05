Размер шрифта
Названы привычки, отказ от которых поможет проще похудеть к лету

Врач Белоусова: отказ от частых перекусов поможет проще похудеть к лету
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Отказ от частых перекусов, чая со сладким и приема пищи перед экраном гаджетов поможет проще похудеть к лету. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Анна Белоусова.

По ее словам, эти привычки незаметно добавляют сотни лишних калорий в рацион. Еда перед телевизором или с телефоном в руках при этом отвлекает внимание, из-за чего мозг не успевает вовремя зафиксировать чувство сытости.

«Когда мы едим перед экраном, примерно на 40% снижается ощущение насыщения. Мы не чувствуем, сколько уже съели, и продолжаем есть. То же самое происходит при еде на ходу — шаурма, хот-доги, батончики, чипсы. Это не только калорийно, но и вредно для пищеварения, ведь организм не приспособлен к тому, чтобы переваривать пищу в движении», — отметила Белоусова.

Эксперт отметила, что при более выраженном лишнем весе важно не только отказаться от этих привычек, но и контролировать калорийность, а также соблюдать режим питания.

Ученые из Бристольского университета до этого выяснили, что отказ от ультрапереработанных продуктов позволяет снизить потребление калорий без подсчета порций и строгих диет. Исследователи повторно проанализировали данные контролируемого эксперимента, ранее проведенного специалистами Национальных институтов здравоохранения США (NIH).

Ранее россиянам назвали привычки, которые помогут похудеть без ограничений.
 
