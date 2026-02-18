Россиянам рассказали, как часто можно есть пельмени без вреда для здоровья

Врач Кашух: пельмени можно есть не более двух раз в неделю

Пельмени являются сбалансированной пищей, в составе которой есть животный белок, углеводы и жиры. Однако это блюдо достаточно калорийное, поэтому его следует есть не больше двух раз в неделю. Об этом Life.ru рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Специалист отметила, что польза пельменей зависит от качества ингредиентов. В покупных изделиях часто содержится жирное мясо или мясные смеси с добавлением сои, усилителей вкуса и чрезмерного количества соли. Избыток животного жира при регулярном употреблении может спровоцировать появление лишнего веса и привести к повышению уровня холестерина.

По словам врача, пельмени являются тяжелой пищей, поскольку сочетание теста и жирного мяса замедляет опорожнение. При этом у пациентов с хроническим панкреатитом или заболеваниями желчного пузыря такое блюдо может вызвать желчные колики, вздутие и дискомфорт в животе.

Однако гастроэнтеролог заверила, что полностью отказываться от употребления пельменей вовсе не обязательно. Здоровый человек может есть эти изделия 1-2 раза в неделю.

«Предпочтение стоит отдавать продуктам с высоким содержанием мяса и минимальным количеством добавок. А лучше всего готовить пельмени дома, контролируя состав и жирность начинки. Рекомендуется не сочетать пельмени с жирными соусами, майонезом, большим количеством сливочного масла», — объяснила эксперт.

Она также посоветовала подавать пельмени с нежирной сметаной, зеленью или салатом из овощей.

