Общество

Турэксперты рассказали, где россиянам можно отдохнуть на море летом

Pravda.Ru: россияне смогут отдохнуть в Крыму и Дагестане летом
Gvozdovskaya Anna/Shutterstock/FOTODOM

Россияне смогут отдохнуть в Калининградской области летом 2026 года, туристов привлекает здесь уникальная атмосфера, морское побережье и сочетание европейской архитектуры с современной инфраструктурой. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных турэкспертов.

Кроме того, востребованным направлением остается Крым, где плотность людей ниже, чем в Сочи или Геленджике.

«Крым показал рост турпотока более 65%, опередив другие регионы, благодаря гуманной ценовой политике и инфраструктуре», — заявила Майя Ломидзе из Ассоциации туроператоров России.

К популярным направлениям для летнего отдыха эксперты также отнесли Краснодарский край и Дагестан, последний — благодаря формату «горы-море-города».

Коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов до этого говорил, что предстоящим летом на отдых на турецких курортах подорожает на 3-5%. При этом разбег в ценах будет существенным – можно будет слетать туда как за 120 тыс. рублей, так и за миллион. Рост цен на 3-5% — это не серьезное повышение, а только «поправка на ветер», считает эксперт. Он также отметил, что многие отели, напротив, пересматривают цены в сторону снижения для привлечения гостей, и резкого скачка цен на текущий год не прогнозируется.

Ранее россиян предупредили о подорожании отдыха на 8 Марта.
 
