Общество

Ветврач назвал питомцев, которые идеально подходят занятым людям

Ветврач Дмитриев: кошки и хомяки идеально подходят занятым людям
Evgenia Terekhova/Shutterstock/FOTODOM

Кошки, морские свинки или хомяки наиболее подходят для людей, которые часто отсутствуют дома, поскольку они не требуют большого внимания и регулярного общения с хозяином. Об этом Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

По его словам, занятым людям не подойдут собаки, так как у них есть потребность в постоянном внимании, прогулках и эмоциональном контакте. Кошки при этом более автономные животные. Однако даже независимым животным необходим базовый уход, поэтому их нельзя полностью оставлять его без внимания, подчеркнул эксперт.

«С птицами я бы поостерегся, потому что у них высокий обмен веществ, и оставлять их совсем одних опасно. Попугаи — очень социальные животные, им необходимо общение, и длительная изоляция может привести к стрессу или проблемам со здоровьем. А вот морские свинки и хомяки могут обходиться без человека несколько дней, если им заранее оставить еду и чистую подстилку», — заключил Дмитриев.

Фелинолог Галина Монахова до этого говорила, что игра с кошкой с использованием лазерной указки может навредить питомцу, спровоцировав психологические проблемы. По словам специалиста, кошкам важно поймать свою «добычу», лишь в этом случае игра будет окончена.

Ветврач объяснил, как реагировать на принесенную кошкой мышь, чтобы ее не обидеть.
 
