Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Врач объяснила, какой рацион уменьшит тягу к сладкому

Врач Белоусова: сложные углеводы уменьшат тягу к сладкому
Shutterstock

Сбалансированный рацион с достаточным количеством медленных углеводов, овощей и фруктов поможет снизить тягу к сладкому. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Анна Белоусова.

По ее словам, эти продукты будут обеспечивать стабильный уровень сахара в крови, что поможет избавиться от пристрастия к сладостям. Однако врач отметила, что некоторых может тянуть на сладкие продукты из попытки порадовать себя или снять стресс, особенно если это закрепилось с детства.

«Очень часто это люди стрессовые, которые сладким себя радуют, утешают, награждают. Этот момент можно прорабатывать самостоятельно, но гораздо эффективнее с психологом. Если же тяга к сладкому постоянная и сильная, стоит проверить уровень глюкозы, инсулина, хрома и железа, ведь дефициты этих веществ могут вызывать непреодолимое желание есть сладкое», — добавила Белоусова.

Она добавила, что иногда тяга к сладкому может говорить о развитии преддиабета или нарушении обмена веществ, поэтому важно проверить здоровье.

Ученые из медицинского центра Университета Вандербильта до этого установили, что ежедневная порция орехов между приемами пищи снижает тягу к сладкому и улучшает качество рациона у молодых взрослых с риском метаболического синдрома.

Ранее россиянам назвали способы, которые помогут побороть тягу к сладкому.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!