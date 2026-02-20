Врач объяснила, какой рацион уменьшит тягу к сладкому

Сбалансированный рацион с достаточным количеством медленных углеводов, овощей и фруктов поможет снизить тягу к сладкому. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Анна Белоусова.

По ее словам, эти продукты будут обеспечивать стабильный уровень сахара в крови, что поможет избавиться от пристрастия к сладостям. Однако врач отметила, что некоторых может тянуть на сладкие продукты из попытки порадовать себя или снять стресс, особенно если это закрепилось с детства.

«Очень часто это люди стрессовые, которые сладким себя радуют, утешают, награждают. Этот момент можно прорабатывать самостоятельно, но гораздо эффективнее с психологом. Если же тяга к сладкому постоянная и сильная, стоит проверить уровень глюкозы, инсулина, хрома и железа, ведь дефициты этих веществ могут вызывать непреодолимое желание есть сладкое», — добавила Белоусова.

Она добавила, что иногда тяга к сладкому может говорить о развитии преддиабета или нарушении обмена веществ, поэтому важно проверить здоровье.

Ученые из медицинского центра Университета Вандербильта до этого установили, что ежедневная порция орехов между приемами пищи снижает тягу к сладкому и улучшает качество рациона у молодых взрослых с риском метаболического синдрома.

