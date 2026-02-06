Россиянам назвали способы, которые помогут побороть тягу к сладкому

Планирование питания, а также ограничение порций могут помочь снизить тягу к сладкому. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Елена Руднева.

По ее словам, можно также попробовать заменить привычные сладости на менее калорийные продукты. К эффективным методом она отнесла прогулку по магазинам и физическую активность, которые помогают снизить уровень стресса и улучшить настроение.

«Важно помнить, что каждый человек уникален, и нет универсального способа избавиться от тяги к сладкому. Я советую своим клиентам экспериментировать с разными стратегиями и находить те, которые работают именно для них. Не бойтесь обращаться к специалистам, если вам нужна дополнительная поддержка», — добавила Руднева.

Ученые из медицинского центра Университета Вандербильта до этого установили, что ежедневная порция орехов между приемами пищи снижает тягу к сладкому и улучшает качество рациона у молодых взрослых с риском метаболического синдрома. В исследовании участвовали 84 человека 22-36 лет с избыточным весом и хотя бы одним фактором риска метаболического синдрома — состояния, при котором сочетаются повышенное давление, избыток жира на животе, нарушения липидного профиля или чувствительности к инсулину.

