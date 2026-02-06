Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянам назвали способы, которые помогут побороть тягу к сладкому

Психолог Руднева: прогулка по магазинам поможет побороть тягу к сладкому
goffkein.pro/Shutterstock/FOTODOM

Планирование питания, а также ограничение порций могут помочь снизить тягу к сладкому. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Елена Руднева.

По ее словам, можно также попробовать заменить привычные сладости на менее калорийные продукты. К эффективным методом она отнесла прогулку по магазинам и физическую активность, которые помогают снизить уровень стресса и улучшить настроение.

«Важно помнить, что каждый человек уникален, и нет универсального способа избавиться от тяги к сладкому. Я советую своим клиентам экспериментировать с разными стратегиями и находить те, которые работают именно для них. Не бойтесь обращаться к специалистам, если вам нужна дополнительная поддержка», — добавила Руднева.

Ученые из медицинского центра Университета Вандербильта до этого установили, что ежедневная порция орехов между приемами пищи снижает тягу к сладкому и улучшает качество рациона у молодых взрослых с риском метаболического синдрома. В исследовании участвовали 84 человека 22-36 лет с избыточным весом и хотя бы одним фактором риска метаболического синдрома — состояния, при котором сочетаются повышенное давление, избыток жира на животе, нарушения липидного профиля или чувствительности к инсулину.

Ранее психолог объяснила, почему возникает сильная тяга к сладкому.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!