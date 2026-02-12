Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

«Пока это возможно»: россиянам объяснили, как распознать ИИ-видео

Киберэксперт Кокунцыков: ИИ-видео можно распознать по слишком идеальной картинке
TippaPatt/Shutterstock/FOTODOM

Ролики, сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ), все чаще выдают себя за реальные видео с людьми, распознать которые становится все сложнее. Однако еще есть отличительные признаки, сообщил в беседе с РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Это неестественная мимика, «плывущие» детали, странная работа света, несоответствие эмоций голосу, а иногда — слишком идеальная картинка без привычных человеческих огрехов», — объяснил эксперт.

При этом важно понимать, что технические недочеты — временное явление. Качество ИИ-видео растет экспоненциально, подчеркнул он.

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков до этого говорил, что единственным надежным способом не стать жертвой дипфейка является непосредственный звонок человеку или его помощнику по известному, настоящему номеру телефона.

Ранее эксперт спрогнозировал увеличение числа дипфейк-атак в ходе кампании в Госдуму.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!