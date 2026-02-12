«Пока это возможно»: россиянам объяснили, как распознать ИИ-видео

Киберэксперт Кокунцыков: ИИ-видео можно распознать по слишком идеальной картинке

Ролики, сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ), все чаще выдают себя за реальные видео с людьми, распознать которые становится все сложнее. Однако еще есть отличительные признаки, сообщил в беседе с РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Это неестественная мимика, «плывущие» детали, странная работа света, несоответствие эмоций голосу, а иногда — слишком идеальная картинка без привычных человеческих огрехов», — объяснил эксперт.

При этом важно понимать, что технические недочеты — временное явление. Качество ИИ-видео растет экспоненциально, подчеркнул он.

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков до этого говорил, что единственным надежным способом не стать жертвой дипфейка является непосредственный звонок человеку или его помощнику по известному, настоящему номеру телефона.

Ранее эксперт спрогнозировал увеличение числа дипфейк-атак в ходе кампании в Госдуму.