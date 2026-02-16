Размер шрифта
Россиянам объяснили, может ли дипфейк взломать Face ID

IT-эксперт Зыков: современные Face ID смогут отличить дипфейк от реальности
Shutterstock

Россиянам не стоит опасаться, что дипфейк-видео могут с легкостью взломать Face ID и другие системы селфи-верификации – соответствующие сообщения сильно преувеличены. Современные системы смогут отличить подделку, так как они не просто считывают изображение лица, а проводят трёхмерное сканирование, объяснил RT главред IT-издания Runet Владимир Зыков.

Во время такой проверки система анализирует глубину глаз и проводит инфракрасное сканирование – таким образом, фото или видео не способны обойти защиту, подчеркнул эксперт. По его словам, такие современные Face ID, включающие анализ «живости», используют сегодня большинство финансовых сервисов и криптобирж.

«То есть система просит пользователя выполнить случайные действия, анализирует микродвижения, глубину изображения и другие параметры, позволяющие выявить подмену. Тем не менее, риск полностью исключать нельзя», — предупредил Зыков.

Он пояснил, что взломать могут сервисы с упрощенной 2D-верификацией, кроме того, мошенники могут убедить жертву пройти селфи-проверку угрозами или уговорами.

«Главный вектор угрозы сегодня — не столько технологический взлом биометрии, сколько манипуляция человеком и компрометация его устройства», — заключил специалист.

Ранее в МВД опровергли сообщение о призыве к отключению биометрии в банках.
 
