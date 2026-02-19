Размер шрифта
После рекордного снегопада Москве ожидается оттепель

Метеоролог Макарова: в начале следующей недели в Москве будет оттепель
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

С начала следующей недели в Москве ожидается повышение температуры до оттепельных значений, однако интенсивного таяния снега не произойдет, сообщила «Интерфаксу» ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее мнению, предстоящее изменение погоды будет связано с тем, что циклон, вызвавший недавний снегопад, быстро смещается, и уже послезавтра его влияние сойдет на нет, уступив место более теплым воздушным массам с северо-востока.

Затем регион окажется в теплой части очередного западного циклона, что и создаст условия для роста температуры. Согласно прогнозу, в субботу ночью ожидается -10–12ºС, днем — 3–5ºС ниже нуля. В воскресенье ночью столбики термометров покажут -7–9ºС, днем — 2–4ºС мороза.

С понедельника по среду установится стабильный погодный режим: по ночам — заморозки от -2ºС до -7ºС, а днем — от комфортного минуса (-4ºС) до нуля или даже незначительного плюса.

Повышение дневных температур приведет к тому, что снег начнет оседать и слегка подтаивать, однако из-за отрицательных ночных показателей активного таяния не ожидается, добавила Макарова.

Настоящая метеорологическая весна придет в столичный регион не раньше второй половины марта, заявила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В целом возможно наступление весны раньше срока — возможно, даже в середине марта, считает начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ОМиК) Николай Терешонок.

Ранее стало известно, куда дальше двинется заваливший Москву снегом циклон «Валли».
 
