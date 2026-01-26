Зеленский оказался недоволен сроками восстановления отопления в Киеве

Зеленский: в Киеве без отопления остаются более 1200 многоэтажек

Более 1200 многоэтажных домов остаются без отопления в Киеве, тогда как вчера их было 1676. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинский лидер оказался недоволен сроками восстановления.

«Пока все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными — нужно действовать быстрее», — написал Зеленский.

24 января российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины и поразили завод по производству БПЛА, сообщило Минобороны РФ. По неподтвержденной информации, Вооруженные силы России задействовали сверхзвуковые ракеты Х-22, которые не применялись в зоне спецоперации с лета 2022 года. В результате удара в Киеве и Харькове произошел блэкаут — без электричества остались более 1,2 млн человек. Руководитель украинской энергокомпании ДТЭК утверждает, что страна близка к гуманитарной катастрофе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

21 января Зеленский сообщал, что около 4000 домов в Киеве находятся без тепла, почти 60% города — без электричества.

Ранее в России рассказали, как можно было избежать энергетического кризиса на Украине.