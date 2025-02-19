Стало известно, какую воду безопаснее всего пить россиянам

Эксперт Старостин: лучше всего покупать воду в автоматах и киосках в свою тару

Лучше всего приобретать воду в свою тару из автоматов и киосков. Но есть нюансы, рассказал «Газете.Ru» Артем Старостин, председатель Правления Ассоциации производителей питьевой воды в розлив (АППВР).

Если спросить россиян, какую воду они используют для питья и приготовления пищи, большинство ответит – из-под крана. Многие, но далеко не все, дополнительно «прогоняют» водопроводную воду через фильтр-кувшин. Если есть возможность покупать воду, то каждый пятый делает это в магазине – в бутылках, и лишь каждый десятый житель нашей страны приобретает воду в розлив.

«Между тем, во многих регионах пить прямо из-под крана может быть небезопасно: в такой воде встречаются и хлор, и превышение нормы железа, все это вредит организму. Кувшины не всегда эффективны, к тому же хранить их лучше в холодильнике. Бутилированная вода часто требует ощутимых трат. Поэтому именно вода из автоматов — один из лучших вариантов выбора с точки зрения соотношения цены и качества», — заявил он.

По его словам, есть два типа автоматов с водой в розлив.

«Первый – киоски с артезианской водой: ее добывают в скважинах, осуществляют тщательную подготовку до требуемого уровня качества и безопасности, а затем доставляют в киоск автоцистернами. Второй тип – аппараты доочистки водопроводной воды при помощи осмоса-систем и других комплексных систем водоподготовки, в зависимости от исходного состава воды. В обоих случаях вода гораздо дешевле, чем упакованная из магазина, а по качеству не уступает бутилированной, и даже может по некоторым показателям ее превосходить — например, по свежести», — объяснил он.

Главное, чтобы владелец водомата или киоска ответственно относился к делу: менял фильтры, делал честные лабораторные исследования, регулярно промывал оборудование.

«Вода – основа жизни. От ее качества и безопасности зависит здоровье нации и будущее страны. Есть производители, которые так и относятся к качеству своей продукции: реализация воды для них в первую очередь служит социальной миссией. К сожалению, не все разделяют такой подход. Есть предприниматели, которые думают лишь о своей выгоде», — отметил Старостин.

Эксперт рекомендует: во-первых, при покупке воды в розлив стоит убедиться в наличии информации о продавце. Добросовестные производители размещают в открытом доступе протоколы анализов воды (либо ссылку на интернет-ресурс, где можно с ними ознакомиться). Во-вторых, обратите внимание на внешний вид киоска или водомата. Ржавчина, застарелая грязь или надписи могут указывать на то, что владелец экономит и на внутреннем содержимом. В-третьих, конечно же, вода должна быть прозрачной, чистой, без помутнений или посторонних запахов.

«В 2022 году Роспотребнадзор утвердил Методические рекомендации по обеспечению безопасности питьевой воды в розлив. Этот документ стал прецедентом, отразив требования к процессу подготовки, транспортировки и реализации воды в розлив. Для его разработки мы инициировали 26100 санитарно-химических и микробиологических исследований питьевой воды в Федеральном научном центре гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана. Кстати, нормы минерализации, утвержденные в рекомендациях Роспотребнадзора, гораздо выше по сравнению с существующими требованиями к упакованной воде и питьевой воде из водопровода: 150 мг/л против общепринятой нижней границы в 50 мг/л. Для обычных россиян, покупающих воду в розлив – еще один аргумент в пользу такого выбора», — резюмировал Старостин.

Сейчас ожидается вступление в силу изменений к СанПиНу, которые на федеральном уровне ужесточат требования к размещению автоматов и киосков с питьевой водой. Эти изменения разработаны Ассоциацией в рамках участия в рабочей группе Совета Федерации по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды и питьевой воды в розлив.

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