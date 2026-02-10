На «Госуслугах» появится «тревожная кнопка» для борьбы с мошенничеством

На портале «Госуслуги» появится так называемая тревожная кнопка, которая позволит пользователям сообщать о случаях мошенничества. Соответствующий законопроект приняла в первом чтении Госдума России.

Инициатива будет реализована в рамках второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству. Уточняется, что при подозрительной активности пользователи смогут использовать эту функцию, тогда соответствующее сообщение будет отправлено в государственную информационную систему «Антифрод».

Отмечается, что перечень сведений о пользователях, а также алгоритм действий, направленных на пресечение кибератаки, будут установлены правительством Российской Федерации.

Накануне МВД России сообщило о новой схеме мошенников, которая строится на переводе средств на «безопасный счет» под предлогом взлома профиля на «Госуслугах». Там уточнили, что злоумышленники звонят через мессенджеры, представляясь администраторами портала, и заявляют о взломе личных страниц жертв.

После ряда действий мошенники убеждают человека скачать по ссылке неизвестное приложение, чтобы якобы перевести деньги на «безопасный счет». Далее аферисты требуют ввести данные о накоплениях и приложить банковскую карту к телефону. По информации МВД, при выполнении этих действий человек лишается всех своих накоплений.

Ранее россиянам рассказали, что в 2026 году главными целями мошенников станут аккаунты в «Госуслугах».