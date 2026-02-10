В Нижегородской области произошло обрушение крыши в детском саду

В детском саду №3 «Ромашка» в Лукояновском районе Нижегородской области обрушилась крыша. Об этом сообщила администрация Лукояновского муниципального округа на странице в социальной сети «ВКонтакте».

По данным властей, инцидент произошел вечером 7 февраля. Никто из людей не пострадал.

«Работа в основном здании садика приостановлена. С 10 февраля образовательная деятельность, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, посещающими основное здание детского сада, будет организована в двух близлежащих детских садах города Лукоянова», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что группа детей в возрасте от 1,5 до трех лет временно будет посещать сад №1. Для детей трех–семи лет выделили места в саду №6. Также нескольких дошкольников перевели в детский сад №8 и Кудеяровский детский сад, так как об этом попросили родители.

Глава местного самоуправления Лукояновского округа Игорь Синцов посетил поврежденный детский сад 8 февраля и впоследствии провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В ходе встречи он дал необходимые поручения, касающиеся ликвидации последствий инцидента.

