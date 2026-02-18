Размер шрифта
Предстоящий рекордный снегопад грозит россиянам приступами мигрени

Врач Демьяновская: сильный снегопад 19 февраля может спровоцировать мигрень
Tunatura/Shutterstock

Резкая смена погоды часто сказывается на самочувствии людей, причиной являются колебания атмосферного давления. На 19 февраля синоптики прогнозируют рекордно объемные осадки – на этом фоне давление упадет, что может спровоцировать приступы мигрени, предупредила в беседе с RT невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Сосудистая стенка может реагировать на внешние барометрические изменения. У метеочувствительных людей это может вызывать повышение или снижение артериального давления. Из-за этого кровоснабжение головного мозга и самочувствие в целом изменяются», — объяснила врач.

Такое изменение тонуса сосудов приводит к головной боли, которая чаще всего напоминает мигрень. Здорового человека это обычно не затрагивает, но если человек уже итак периодически страдает от головных болей, то риск нового приступа из-за колебания давления повышается.

Под ударом из-за резкого падения атмосферного давления оказываются также люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, дегенеративными заболеваниями позвоночника и суставов. Ухудшиться состояние может также при травмах головы.

Помимо физического самочувствия, такие сильные снегопады, как обещают синоптики, могут подорвать и эмоциональное состояние, добавила Демьяновская, так как погода сказывается на выработке мелатонина и серотонина. Для снижения нагрузки на организм специалист посоветовала стараться следовать режиму дня, правильно питаться, пить больше воды и следить за артериальным давлением.

Напомним, в Москве 19 февраля ожидается резкое изменение погоды – город накроет настоящий снежный коллапс, будет установлен новый рекорд по объему выпавших осадков. Это приведет к образованию снежных заносов на дорогах, метель сохранится и в дневные часы, будет дуть ветер от 12 до 17 м/с, предупредила главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

