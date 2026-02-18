Эксперт назвала неожиданное место в номере отеля, где может быть спрятана скрытая камера

При заселении в отель стоит провести быстрый, но тщательный осмотр на наличие скрытых камер, не включая телевизор и не разбирая чемодан. Об этом в интервью РИАМО сообщила адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

Она посоветовала выключить свет и задернуть шторы в комнате, после чего осмотреть помещение с помощью камеры смартфона. Если на экране устройства мелькнет яркая фиолетовая или белая точка, это может быть инфракрасная подсветка скрытой камеры.

Также, по ее словам, в затемненной комнате можно посветить ярким фонариком во все подозрительные места. Линза объектива даст характерный зеркальный блик, который выдаст устройство. Кроме того, стоит проверить зеркала.

«Поднесите кончик пальца или ногтя к зеркалу. Если между пальцем и его отражением есть зазор — это обычное зеркало. Если палец касается своего отражения (нет зазора), то это, скорее всего, полупрозрачное стекло, за которым может находиться посторонний предмет или камера», — объяснила специалист.

Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь в свою очередь советует провести анализ Wi-Fi-сетей. Если в списке подключенных есть устройства с названиями Cam, Camera и так далее, это повод подробнее изучить подозрительные объекты.

В начале февраля стало известно, что в Китае продолжают выявляться случаи скрытой съемки постояльцев в гостиницах с последующей продажей записей в интернете. В сети распространяются тысячи видеороликов, снятых в гостиничных номерах скрытыми камерами.

Ранее в Болгарии от скрытой видеосъемки пострадали посетительницы салонов красоты.