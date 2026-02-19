Размер шрифта
В Роскачестве рассказали, как сделать блины полезнее

Эксперт Давлекамова: замена базовых компонентов сделает блины полезнее
Real_life_photo/Shutterstock/FOTODOM

Снизить нагрузку на организм из-за большого потребления блинов в период Масленицы получится, если заменить некоторые ингредиенты на полезные альтернативы. Об этом «Известиям» рассказала руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова.

По словам специалиста, пшеничную муку высшего сорта, которую используют при приготовлении блинов по традиционному рецепту, следует заменить на функциональные аналоги.

«Если вы хотите сделать блины не только праздничным, но и сбалансированным блюдом, попробуйте использовать функциональную амарантовую муку. Она имеет высокое содержание пищевых волокон, что благотворно сказывается на пищеварении, а также придает выпечке приятный ореховый оттенок и не содержит глютена», — объяснила эксперт.

Помимо этого, альтернативой может стать готовая смесь для блинов, в которой большое содержание белка и пищевых волокон. Благодаря этому удастся дольше сохранять чувство сытости после приема пищи.

Давлекамова добавила, что также важно подобрать более полезные альтернативы традиционным начинкам и топингам, которые едят с блинами. Сгущенное молоко, варенье и жирная сметана сильно увеличивают калорийность всего блюда. Рекомендуется заменить эти добавки на шоколадно-ореховую пасту, богатую полезными жирами и белком.

При этом, по словам эксперта, в составе функциональных продуктов содержится большое количество полезных компонентов, которые помогают восполнить дефицит нужных человеческому организму веществ в пределах суточной нормы калорий.

Ранее тренер рассказал, как есть блины без вреда для фигуры.
 
