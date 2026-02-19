Тренер рассказал, как есть блины без вреда для фигуры

Блины не нанесут серьезного вреда фигуре, если соблюдать меру и превратить блюдо в полноценный прием пищи. Об этом Life.ru рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

Эксперт рассказал, что калорийность одного среднего блина на молоке составляет от 90 до 120 калорий. В тонком изделии, приготовленном на сковороде с антипригарным покрытием, содержится от 70 до 90 калорий. При этом большинство начинок добавляют блюду еще минимум 60 калорий. Например, в одной ложке шоколадной пасты содержится примерно 100 калорий.

«Вы успеваете съесть много, пока мозг не поймет — пора остановиться. К ним тянется чай со сладостями, варенье, конфеты. Сам блин не виноват — виноват его калорийный эскорт», — объяснил специалист.

По его словам, избежать лишних килограммов помогут полезные начинки. Сделать блины сбалансированным приемом пищи с белком можно, если добавить творог, отварную курицу или индейку, яйца с зеленью, творожный сыр с огурцом или рыбу. Тренер также посоветовал употреблять изделия в качестве полноценного завтрака или обеда. При этом, если вечером ждет блинный ужин, следует сделать завтрак и обед более легкими.

Эксперт добавил, что не обязательно отказываться от употребления блинов со сгущенным молоком или шоколадной пастой. Рекомендуется лишь ограничиться одним-двумя блинами с такой добавкой.

Здоровым людям, по словам тренера, за один раз можно есть около 2-4 блинов. При этом не следует забывать о физической активности. В масленичную неделю особенно важно проходить 7-10 тысяч шагов в день.

До этого Брабечан говорил в беседе с «Газетой.Ru», что после масленичной недели нет необходимости устраивать голодовку. По его словам, лучшим способом нормализовать вес будут умеренные тренировки несколько раз в неделю и ходьба. При этом дефицит калорий должен быть умеренным, минус 300–500 ккал от привычного рациона.

