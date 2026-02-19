Минтранс призвали пересмотреть условия детских поездок на такси

В России необходимо пересмотреть вопрос поездок на такси семей с детьми. В том числе следует обновить тарифную политику, а также ввести бонусы для водителей за наличие детских автокресел. С такой инициативой в Минтранс обратилась председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, передает 360.ru со ссылкой на документ.

В первую очередь парламентарий призвала снизить комиссию для агрегаторов такси в отношении водителей, имеющих в салоне детские автокресла, а также ввести для них бонусы на периоды повышенного спроса на поездки. По мнению Лантратовой, это позволит сделать такси доступнее для семей, а также станет важной мерой поддержки многодетных россиян, снизив для них финансовую нагрузку.

Важность своей инициативы депутат объяснила, в том числе, тем, что зачастую за детские автокресла пассажирам приходится доплачивать, что является следствием дефицита квалифицированных водителей.

До этого депутаты Госдумы обратились в Минтранс и ФАС с предложением о введении верхнего предела индексации стоимости поездок на такси из-за погодных условий. Они подчеркнули, что существующая система ценообразования приводит к сильному увеличению стоимости поездок, а это, в свою очередь, провоцирует рост социальной напряженности и недовольство граждан.

Ранее в Госдуме заявили о рисках регулирования цен на такси в плохую погоду.