В большинстве регионов России ввели туристический налог

С 1 января текущего года в 55 регионах России был введен туристический налог. Об этом сообщает газета «Известия».

Туристический налог введен, в частности, на Алтае и Камчатке, в Карелии, а также в менее популярных регионах страны, таких как Пензенская и Саратовская области. Сумма налога не превышает 1% от стоимости временного проживания.

Уточняется, что в некоторых российских субъектах туристический налог действует на всей территории, а в других — только в отдельных населенных пунктах. Нововведение направлено на поддержку развития туристической инфраструктуры в регионах.

В декабре прошлого года газета «Известия» со ссылкой на письмо министерства финансов России сообщала, что власти российских регионов смогут менять ставку туристического налога с учетом сезонности.

Ранее россиянам напомнили, где с 1 января будет действовать туристический налог.