Общество

Эксперт: отмена невозвратных тарифов в отелях вызовет волну мошенничества

Турэксперт Арутюнов: в российские отели следует вернуть невозвратные тарифы
Virojt Changyencham/Shutterstock/FOTODOM

Система невозвратных тарифов есть в отелях всего мира – это нормальная практика, отмена которой неизбежно повысит цены на гостиницы и туры в целом. Что касается возврата средств, то это можно предусмотреть с помощью страховки, отметил гендиректор директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

«Наивно думать, что стоимость проживания и туров не изменится на фоне отмены невозвратных тарифов. Это огромное поле для разного рода мошенников, которые могут бронировать отели на самые востребованные даты под разные фамилии», — заявил специалист в пресс-центре НСН.

Он призвал в этом вопросе ориентироваться на мировой опыт, подчеркнув, что хорошая альтернатива отмене невозвратных тарифов – это действующая система страхования от невозможности поездки. Так турист может заранее принять меры на случай отмены тура, застраховав себя от потери денег, и отель при этом останется «в небольшом плюсе», подчеркнул Арутюнов.

Наличие невозвратных тарифов особенно важно с учетом того ,что сегодня практически четверть бронирований отменяется, заявил вице-президент РСТ Дмитрий Горин. Он также напомнил, что в системе транспорта – к примеру, в авиасообщении, невозвратные тарифы пользуются популярностью, на фоне чего остается непонятным, почему для отелей это стало невозможным.

«Это может однозначно отразиться на доступности внутренних путешествий», — заключил Горин.

До этого руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что в России нет необходимости вводить в отелях невозвратные тарифы, так как в большей степени эта мера направлена на поддержку интересов бизнесменов, а не обычных жителей. Депутат напомнил, что сегодня многие россияне бронируют номера в нескольких отелях, а затем выбирают наиболее приемлемый вариант, отказываясь от других, причем стоимость этом играет не последнюю роль. Такая мера приведет к тому, что возвратные подорожают на 20-30%, предупредил депутат.

Ранее общественники выступили против невозвратных тарифов в отелях.
 
