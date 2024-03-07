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Общественники выступили против невозвратных тарифов в отелях

«Известия»: общественники попросили не вводить невозвратные тарифы в отелях

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Общественники призвали отказаться от идеи невозвратных тарифов в гостиницах. Они считают, что это приведет к подорожанию номеров, сообщают «Известия».

По данным издания, Союз потребителей и «Общественная потребительская инициатива» раскритиковали предложенный Минэкономразвития проект закона о введении невозвратных тарифов в отелях.

Общественники уверены, что отельеры переведут на такие тарифы популярные места отдыха, и чтобы отказаться от брони нужно будет внести дополнительную плату.

«Этот законопроект станет стимулом повышать цены на проживание в местах временного размещения. Это противоречит госприоритетам — сдерживать рост цен и стимулировать внутренний туризм», — говорится в обращении Союза потребителей РФ.

Отельеры при этом утверждают, что не будут переводить большинство номеров на невозвратный тариф.

О том, что в России может появиться невозвратный тариф в отелях, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Ранее стало известно, что в России растет спрос на внутренние туры в формате «все включено».

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