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В Госдуме выступили против введения невозвратных тарифов в российских отелях

Депутат Миронов: невозвратные тарифы помогут бизнесу, но навредят гражданам
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Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

В России нет необходимости вводить в отелях невозвратные тарифы, так как в большей степени эта мера направлена на поддержку интересов бизнесменов, а не обычных жителей, считает руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. В беседе с 360.ru он раскритиковал соответствующий законопроект, обсуждаемый в Госдуме.

Предлагаемое введение невозвратного тарифа предполагает, что отельеры не будут возвращать туристам средства за бронирование номера, а исключение составят форс-мажорные обстоятельства, уточняет газета «Известия». Авторы документа ожидают, что владельцы отелей будут снижать стоимость проживания за невозвратную бронь, а значит туристы смогут сэкономить.

Депутат напомнил, что сегодня многие россияне бронируют номера в нескольких отелях, а затем выбирают наиболее приемлемый вариант, отказываясь от других, причем стоимость этом играет не последнюю роль.

«А им говорят: теперь платите за это. Начинается летний сезон, и вот такой «подарочек» приготовили нашим гражданам!», — посетовал парламентарий.

Такая мера приведет к негативным последствиям, так как стоимость проживания в отелях только повысится – на невозвратных тарифах цены останутся прежними, а возвратные подорожают на 20-30%, предупредил Миронов.

Напомним, инициатива обсуждается с прошлого года – отмечалось, что общественники тоже не поддержали предложенное Минэкономразвития изменение. Так, законопроект раскритиковали Союз потребителей и «Общественная потребительская инициатива», подчеркнув, что законопроект станет стимулом повышать цены на отели, а это противоречит госприоритетам — сдерживать рост цен и стимулировать внутренний туризм.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на зарубежном отеле.

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