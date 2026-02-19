Россиянам рассказали, почему нельзя подолгу сидеть в бане

В морозные дни баня — прекрасное место, чтобы согреться, но все хорошо в меру. Одного раза в неделю или две будет достаточно и даже полезно для кровеносной и иммунной систем. Об этом в беседе с РИАМО сообщила главный врач сети клиник «Персона» и «Прозрение» Светлана Григорьева.

По ее словам, для укрепления организма достаточно сделать 2-3 захода в парную по 10 минут.

«Не стоит сидеть в бане полтора, два, три часа — я знаю таких любителей, но это не есть хорошо. И уж тем более не стоит сопровождать баню алкоголем — это серьезный удар по сердечно-сосудистой системе», — предупредила специалист.

Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин до этого предупреждал, что охлаждаться в бассейне или сугробе после бани опасно для здоровья из-за напряженной работы сердечно-сосудистой системы.

