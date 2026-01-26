Врач предупредил об опасности охлаждения в бассейне или сугробе после бани

Охлаждаться в бассейне или сугробе после бани опасно для здоровья из-за напряженной работы сердечно-сосудистой системы. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

«Традиция после парилки резко охлаждаться — нырять в холодный бассейн, обливаться ледяной водой или прыгать в сугроб — укоренилась в культуре как «полезная» и «закаляющая». Однако с медицинской точки зрения такой способ подходит далеко не всем и в ряде случаев может представлять серьезную угрозу для здоровья. Во время пребывания в парной организм испытывает выраженную тепловую нагрузку: расширяются сосуды, учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, активизируется потоотделение. Сердечно-сосудистая система работает в напряженном режиме. Резкий переход от высокой температуры к холоду вызывает мгновенный спазм сосудов. В результате возрастает нагрузка на сердце, возможны резкие скачки давления, нарушения сердечного ритма, головокружение и потеря сознания», — сказал он.

Врач подчеркнул, что резкое охлаждение опасно для людей с хроническими заболеваниями, а также для защитных механизмов дыхательных путей.

«Особую опасность такое «охлаждение» представляет для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, заболеваниями сосудов, а также для пожилых граждан. Даже при отсутствии диагностированных заболеваний резкий температурный контраст может спровоцировать проблемы. Кроме того, экстремальное охлаждение ослабляет защитные механизмы дыхательных путей и может способствовать развитию простудных и воспалительных заболеваний, особенно при регулярном повторении процедуры. Польза бани достигается не экстремальностью, а умеренностью. Более безопасным считается постепенное охлаждение — прохладный душ, отдых при комнатной температуре, восполнение жидкости. Закаливание возможно, но только поэтапно, с учетом возраста, состояния здоровья и после консультации со специалистом», — добавил он.

