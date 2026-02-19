Размер шрифта
Врач назвал россиянам самые неэффективные виды спорта

Реабилитолог Ачкасов: йога не может заменить полноценные спортивные тренировки
BearFotos/Shutterstock/FOTODOM

Для укрепления здоровья важно не только регулярно заниматься спортом – физические нагрузки должны быть разнообразными, сбалансированными и максимально эффективными. Лучше всего, если это будут кардионагрузки в сочетании с силовыми тренировками. Такие виды спорта, как йога или коньки, не смогут заменить полноценных занятий, заявил завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Катание на коньках на обычном катке специалист назвал активным отдыхом, призвав не считать это полноценными тренировками. Он также отметил, что йога, хотя и позволяет натренировать гибкость и координацию, тоже не может заменить сбалансированное развитие мышц.

«Все это как один из видов – пожалуйста. Движение – всегда здорово. Можно дополнительно это использовать. Но вообще надо совмещать разные виды двигательной активности, это самое главное», — заявил врач.

Он подчеркнул, что регулярность и разнообразие – это главные условия полезной физической нагрузки. При этом важно, чтобы программа тренировок подбиралась с учетом возраста и состояния здоровья человека – в этом случае спорт будет оздоравливать организм, а не истощать его.

До этого врач Андрей Мартюшев-Поклад подчеркивал, что занятия спортом должны иметь регулярный и умеренный характер. Он пояснил, что спорт связан с соревнованиями и в отличие от физкультуры не так уж полезен для здоровья, особенно в том случае, если человек тренируется не регулярно, а «как придется». Специалист также посоветовал избегать длительных интенсивных нагрузок, а при выборе вида спорта и упражнений следует в целом ориентироваться на то, что доставляет удовольствие.

Россиянам рассказали, какие витамины особенно важны при занятиях спортом.
 
