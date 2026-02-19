Размер шрифта
Юрист объяснила, как получить компенсацию за упавший на голову лед

Юрист Атаханова: при падении льда на голову важно зафиксировать ЧП на видео
После падения льда или снега важно немедленно вызвать скорую помощь и полицию, а также зафиксировать место происшествия на видео. Такой совет в интервью РИАМО дала адвокат МКА «Закон и Решение», член Общественного совета при министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области Зульфия Атаханова.

Она также порекомендовала записать контакты очевидцев, чтобы, при необходимости, опровергнуть версию управляющей компании (УК), что пострадавший упал самостоятельно.

«Даже при легком ушибе идите в травмпункт. В документах обязательно укажите: «травма получена в результате падения снега с крыши дома номер такой-то». Направьте в УК копии документов. Часто они пытаются откупиться на этом этапе», — отметила эксперт.

В противном случае, по ее словам, необходимо готовить иск в суд.

Член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат РФ Дмитрий Краснов до этого напомнил, что россиянам положены компенсации за травмы, полученные из-за плохой уборки придомовых и городских территорий от снега и льда — например, если человек поскользнулся и сломал руку из-за того, что тротуар не был посыпан песком или реагентом. В этом случае УК или ТСЖ обязаны компенсировать затраты на лечение. Если речь не о придомовой территории, то за них отвечают городские коммунальные службы.

Ранее в Саранске обвалился балкон после падения глыбы льда с крыши.
 
