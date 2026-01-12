Размер шрифта
Женщина подавилась стейком и попала в больницу с девятью сломанными ребрами

People: женщина подавилась стейком и сломала 9 ребер
Женщина в Австралии подавилась стейком и попала в больницу с девятью сломанными ребрами, пишет People.

По словам австралийки Кэролин Кресвелл, она начала задыхаться после того, как подавилась кусочком стейка. Ее муж Пит попытался оказать первую помощь и выполнить прием Геймлиха, однако женщина потеряла сознание и получила травму головы при падении. До прибытия экстренных служб супруг и гости в течение примерно 30 минут проводили сердечно-легочную реанимацию.

На место прибыли четыре бригады скорой помощи. Спасателям удалось извлечь застрявшую пищу с помощью медицинских щипцов, после чего Кресвелл доставили в больницу. В медицинском учреждении женщина провела неделю в отделениях реанимации и травматологии. В результате инцидента у нее диагностировали сотрясение мозга, рассечение головы, перелом грудины и девять сломанных ребер — травмы, полученные во время интенсивной СЛР, которая, по словам Кресвелл, спасла ей жизнь.

Женщина поблагодарила медицинский персонал и экстренные службы, а также подчеркнула важность навыков первой помощи, отметив, что супруг ранее проходил соответствующее обучение. Она также выразила признательность друзьям и коллегам, поддерживавшим ее в период восстановления.

