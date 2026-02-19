Юрист раскрыл, почему суды поддержали жалующихся на тарифы ЖКУ россиян

Многие суды встали на сторону российских граждан, жалующихся на рост тарифов жилищно-коммунальных услуг и отменили решения управляющих компаний. Это связано с тонкостями по поводу принятия решений собственниками жилья и попыткой УК обойти это требование, объяснил председатель жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин в эфире Общественной Службы Новостей.

Эксперт напомнил о принятии закона о лимите дохода, при котором можно не платить НДС – он составляет 20 млн рублей. После этого многие УК автоматически признали плательщиками с повышением НДС на 5%. При этом решения относительно жилфонда принимаются на собраниях собственников, которые проводятся в начале года. Многие УК, по словам юриста, повысили тариф автоматически, ссылаясь на закон и обходя требование общего собрания.

«Но суды встали на сторону граждан. Они стали отменять подобные расчеты, принуждая УК делать перерасчет, объясняя это тем, что невозможно повышать плату за содержание и ремонт без согласия собственников, выраженного на общем собрании», — объяснил Крохин.

В целом в сложившейся ситуации, по его мнению, ответственность лежит на Минстрое, который не предусмотрел все детали относительно этого вопроса.

Напомним, ФАС начала проверку по факту массовых жалоб россиян на резкое повышение платежей за ЖКХ в январе. В Госдуме сообщали, что с завышенных тарифов удалось снять 110 млрд рублей. Депутаты также планируют рассмотреть законопроекты, обязывающие УК обосновывать рост цен в платежках и вводящие мораторий на повышение тарифов до 2028 года, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России призвали освободить УК от уплаты НДС.