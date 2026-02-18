Размер шрифта
В России нашли способ снизить тарифы на коммуналку

Общественник Вепрецкая призвала освободить УК от уплаты НДС
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Рост тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг связан не только с развитием отрасли, но и с затратами со стороны управляющих компаний. Сегодня управляющие компании остаются плательщиками НДС, и, хотя им доступны в этой части льготы, получить их непросто, заявила директор Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. В эфире Общественной Службы Новостей она призвала освободить УУК от уплаты НДС.

По оплате НДС со стороны УК есть лишь частичная льгота, причем для ее получения компания должна привлечь подрядчика, который уже будет предъявлять стоимость работ только с НДС.

«Объемы у них большие, или надо иметь мизерную подрядную компанию, или дробить эти компании, чтобы у них не было НДС. Управляющие компании не делают этого из-за того, что у этих мизерных компаний нет ни техники, ни оборудования, да и специалистов тоже надо кормить. Абсолютно не облагается никакими льготами эта плата за управление», — заявила эксперт.

По ее мнению, необходимо полностью освободить УК и подрядчиков, работающих в жилфонде, от уплаты НДС – это позволит снизить рост тарифов на ЖКУ.

Напомним, ФАС начала проверку по факту массовых жалоб россиян на резкое повышение платежей за ЖКХ в январе. В Госдуме сообщали, что с завышенных тарифов удалось снять 110 млрд рублей. Депутаты также планируют рассмотреть законопроекты, обязывающие УК обосновывать рост цен в платежках и вводящие мораторий на повышение тарифов до 2028 года, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее рост тарифов за ЖКУ предложили ограничить уровнем инфляции.
 
