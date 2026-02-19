Врач назвала главные причины и методы борьбы с облысением у мужчин и женщин

Среди россиян все более распространенной становится проблема выпадения волос и полного облысения. Среди мужчин чаще всего причиной становится андрогенетическая алопеция – именно у них в геноме потеря волос заложена на определенный возраст, рассказала 360.ru врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

По ее словам, при андрогенетической алопеции у мужчин спасти волосы от выпадения нельзя, даже при использовании очень эффективных препаратов процесс можно лишь слегка замедлить.

«Есть у нас определенные средства на основе мексидола. Есть мезотерапия, есть такие препараты, как «Финастерид», они все очень мощные. Все делается под контролем анализов, под контролем врача. Но это полумера, проще пересадить», — заявила врач.

Что касается женщин, то у них волосы выпадают по другим причинам – например, из-за менопаузы, когда относительная гиперандрогения провоцирует облысение. В этот период в организме снижается количество эстрогенов, а число андрогенов остается прежним из-за чего и начинают выпадать волосы.

Среди других причин облысения Егорова назвала анемию, которая чаще бывает из-за обильных менструаций, кист или андрогенпродуцирующих опухолей. Врач подчеркнула, что выпадение волос – это сигнал о необходимости пройти обследование. Чтобы обойтись без пересадки и избежать облысения, Егорова посоветовала женщинам лечить у гинеколога первопричину проблемы, а также пройти курс лечения у трихолога, который назначит мезотерапию, витамины.

Что касается пересадки волос, то важно серьезно отнестись к этому вопросу, так как речь идет об операции под наркозом, подчеркнула трихолог. Это в любом случае означает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, создает риски аллергической реакции, сама операция длится долго – иногда более шести часов. Среди возможных побочных эффектов врач перечислила такие, как инфекционные патологии, рубцевание кожи, отторжение пересаженных фолликулов, боль, отек. Она призвала перед тем, как решиться на пересадку, проконсультироваться с трихологом, чтобы тщательно оценить состояние пациента. Также следует найти опытного врача, а после процедуры соблюдать все рекомендации для снижения риска осложнений, заключила специалист.

До этого врач-трихолог, эксперт компании Revixan рассказала «Газете.Ru», что после имплантации волос часто возникают зуд, длительные покраснения, болезненность кожи, а также фолликулиты. Иногда проявления достаточно выраженные — люди не могут класть голову на подушку и дотрагиваться до волосистой части головы. Важно не допустить или не пропустить инфицирование. Произойти это может из-за нарушения технологии пересадки, плохих санитарных условий в клинике или если не соблюдать меры предосторожности в постоперационном периоде, подчеркнула врач.

Ранее был найден необычный способ борьбы с облысением.