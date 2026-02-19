Врач объяснила, почему опасно носить тугие причсески

Постоянное ношение тугих причесок — хвостов, афрокос или дред — чревато тракционной алопецией из-за постоянного травмирования волосяных фолликулов. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач Арина Козлова.

По ее словам, из-за постоянного натяжения нарушается микроциркуляция крови вокруг корня волоса, возникает локальная гипоксия и воспаление.

«Самый тревожный симптом — это чувство облегчения и болезненность кожи головы, когда вы распускаете волосы вечером. Это верный признак того, что натяжение было критическим и ткани испытывали ишемию», — сказала Козлова.

Главная опасность заключается в том, что, если не обращать на проблему внимание длительное время, процесс становится необратимым --постоянное воспаление приводит к полному разрушению фолликулов и замещению их фиброзной тканью, добавила специалист.

