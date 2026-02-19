Размер шрифта
Врач объяснила, почему опасно носить тугие причсески

Врач Козлова: ношение тугих причесок может привести к облысению
Постоянное ношение тугих причесок — хвостов, афрокос или дред — чревато тракционной алопецией из-за постоянного травмирования волосяных фолликулов. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач Арина Козлова.

По ее словам, из-за постоянного натяжения нарушается микроциркуляция крови вокруг корня волоса, возникает локальная гипоксия и воспаление.

«Самый тревожный симптом — это чувство облегчения и болезненность кожи головы, когда вы распускаете волосы вечером. Это верный признак того, что натяжение было критическим и ткани испытывали ишемию», — сказала Козлова.

Главная опасность заключается в том, что, если не обращать на проблему внимание длительное время, процесс становится необратимым --постоянное воспаление приводит к полному разрушению фолликулов и замещению их фиброзной тканью, добавила специалист.

Как отмечала в интервью «Газете.Ru» трихолог и дерматовенеролог клиники трихологии «Доктор Волос» Моника Абакелия, после 30 многие женщины впервые замечают, что теряют былой объем волос. Она объяснила, почему проблема заметно «помолодела», какие причины чаще всего стоят за выпадением и можно ли заранее понять по анализам, что волосы начнут редеть.

Ранее врач назвала главные причины выпадения волос у мужчин и женщин.
 
