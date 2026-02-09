Врач назвала главные причины выпадения волос у мужчин и женщин

Женщины с возрастом могут сталкиваться с выпадением волос из-за гормональных изменений и физиологических факторов. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

По ее словам, обычно это проявляется в период менопаузы и постменопаузы, когда в их организме снижается уровень эстрогенов, а уровень андрогенов, напротив, растет. У мужчин проблема чаще всего связана с генетикой, уточнила врач.

«Андрогенетическую алопецию остановить практически невозможно, на нее очень сложно повлиять. Но в настоящее время успешно применяются методы пересадки волос, и при правильном подходе можно добиться хорошего эстетического результата», — подчеркнула Егорова.

Для профилактики выпадения волос она посоветовала следить за уровнем белка и железа в крови, контролировать показатели ферритина, фолиевой кислоты и витамина B12, а также избегать хронических стрессов.

Трихолог и дерматовенеролог клиники трихологии «Доктор волос» Олег Бучаров в комментарии «Газете.Ru» заявил, что пациенты регулярно приходят к врачам с просьбой назначить анализы при выпадении волос. По его словам, решить, какие анализы нужны в конкретном случае, врач может только после сбора анамнеза, осмотра и уточняющих вопросов.

Ранее были названы опасные привычки, из-за которых волосы выпадают клоками.