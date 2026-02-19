Размер шрифта
Юрист объяснил важность продления «гаражной амнистии» для россиян

Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Действие «гаражной амнистии» позволило решить проблему многих россиян, которые раньше пользовались своими гаражами «на птичьих правах», рискуя в любой момент столкнуться с изъятием участка. Эта программа позволила гражданам оперативно оформить на себя объекты, многие из которых перешли к ним по наследству еще от бабушек и дедушек, поэтому ее необходимо продлить, заявил в беседе с 360.ru судебный юрист Дмитрий Островский.

«Гаражей в России очень много еще с советских времен, они занимают громадные площади, но раньше очень плохое оформление документов затрудняло и порой делало почти невозможным оформление этих гаражей в собственность, — пояснил специалист. — Гаражная амнистия ставит целью побудить и стимулировать граждан активнее регистрировать гаражи как объекты недвижимости и обязывает местные власти содействовать в этом».

Он добавил, что такие объекты у многих россиян сохранились от родственников, у которых не осталось никаких документов, подтверждающих право на их использование. При этом «гаражная амнистия» сильно упростила регламент оформления документов, ускорила проведение всех процедур.

На этом фоне Росреестр зарегистрировал права более чем на 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними. Это подтверждает успешность программы, поэтому ее важно продлить, а после 2031 года принимать дальнейшие решения на основе темпов оформления новых объектов, заключил эксперт.

Напомним, «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Авторы документа пояснили, что данный механизм позволил тысячам граждан стать полноправными собственниками своего имущества, защитить его от сноса и получить возможность передавать по наследству или продавать в рамках правового поля. Поэтому, учитывая масштаб задачи и количество незарегистрированных объектов, необходимо сохранить этот упрощенный порядок еще на пять лет, считают депутаты.

Россиян ранее предупредили о наказании за хранение бензина в гараже.
 
