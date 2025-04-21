Россиян предупредили о наказании за хранение в гараже одного вещества

Юрист Спиридонова: за хранение бензина в гараже могут оштрафовать на 15 тыс. руб.

За хранение в гараже бензина и других легко воспламеняющихся веществ россиян могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, пишет агентство РИА новости со ссылкой на сообщение юриста Марии Спиридоновой.

По ее словам, прежде россиянам позволено было хранить в гараже до 20 литров топлива и до 5 литров масла. Однако в соответствии с новыми правилами пожарной безопасности эти вещества попали под полный запрет на хранение.

В том числе в гараже не могут находиться газовые баллоны, органические растворители, спирты, ацетон и прочие легко воспламеняющиеся жидкости, отметила Спиридонова. При этом меры не касаются гаражей на дачных участках. Юрист добавила, что, кроме штрафа, в случае пожара виновный будет обязан возместить ущерб пострадавшим.

В первой половине апреля компания «Росгосстрах» и финансовый маркетплейс «Сравни» представили результаты совместного исследования, согласно которым более половины — 59% — опрошенных россиян часто переживают за безопасность дачи после отъезда. Еще 41% тревожатся о состоянии загородного жилья время от времени.

Больше всего хозяев дач тревожат риски взлома и кражи имущества (75%), незакрытые окна или двери (43%), а также работающие электроприборы (42%). Кроме этого, у 31% россиян значительное беспокойство вызывают пожары в банях. А невыключенные плиты, камины или печи заставляют переживать 29% респондентов.

Ранее дачников предупредили о штрафах, которые грозят им весной.