Общество

Россиянам назвали признаки ухудшения зрения у детей

Офтальмолог Попкова: неусидчивость ребенка может говорить о проблемах со зрением
Указывать на проблемы со зрением у ребенка могут его раздражительность и снижение успеваемости. Об этом «Известиям» рассказала детский офтальмолог «СМ-Клиника» для детей Ольга Попкова.

По словам специалиста, зачастую проблемы со зрением могут маскироваться под другие состояния, проявляясь в виде повышенной возбудимости, раздражительности, неусидчивости и быстрой утомляемости.

«Иногда родители замечают внезапное снижение успеваемости в школе. Дети могут становиться тревожными, чаще плакать, нервничать из-за страха неправильно прочитать, ответить или выполнить задание. Ребенок начинает часто переключаться с одного занятия на другое не из-за скуки, а потому что глаза быстро устают и ему трудно долго концентрироваться», — объяснила эксперт.

Она отметила, что самыми распространенными нарушениями, которые выявляют у детей, являются аномалии рефракции, такие как миопия (близорукость), гиперметропия (дальнозоркость), астигматизм. Помимо этого, могут быть нарушения совместной работы глаз и фокусировки.

По словам офтальмолог, родителям обратить внимание на здоровье ребенка, если он избегает занятий, требующих зрительного напряжения, быстро устает при чтении, испытывает трудности при запоминании текста, путает или пропускает буквы и слова, а также наклоняет голову или поворачивает ее в сторону, чтобы лучше рассмотреть предмет. Помимо этого, малыш может жаловаться на головные боли, возникающие после зрительной нагрузки.

Врач-офтальмолог Мария Левина до этого говорила, что причинами ухудшения зрения могут быть возрастные изменения, хронические болезни, стресс, переутомление и вредные привычки. По словам специалиста, при снижении зрения не из-за возраста следует своевременно обратиться за помощью к врачу, чтобы предотвратить осложнения.

Ранее врач объяснила, как катание на коньках может навредить зрению.
 
