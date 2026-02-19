Размер шрифта
«Нашли лазейки»: депутаты усомнились в эффективности закона об энергетиках

Госдума запросит у МВД данные об эффективности мер против торговли энергетиками
Депутаты ЛДПР намерены направить в МВД РФ запрос об эффективности мер, принятых против нелегальной торговли энергетиками. Это необходимо, так как, несмотря на вступивший в силу в марте прошлого года запрет на продажу таких напитков детям, спрос на них все равно растет, линейка продукции расширяется, объяснила в беседе с RT зампред ЦА партии по информполитике Элеонора Кавшар.

«За последний год энергетики стали одними из самых продаваемых в своем сегменте, при этом основным потребителем является молодежь: около 40% российских подростков покупают энергетические напитки как минимум два раза в месяц», — заявила депутат.

На этом фоне парламентарии хотят убедиться в эффективности мер, попросив МВД РФ предоставить статистику по числу правонарушений, связанных с продажей энергетиков несовершеннолетним. Одной из ключевых проблем в этом плане является активная реклама, которая формирует целую культуру вокруг таких вредных напитков, связывая их с продуктивностью, спортом, геймингом и знаменитостями, считает Кавшар. По ее словам, это можно назвать целенаправленным вовлечением молодежи в потребление энергетиков.

Рост рынка стремительными темпами, расширение ассортимента – все это либо говорит о том, что закон не работает, либо производители и магазины нашли лазейки, которые позволяют его обойти, заключила депутат.

Напомним, с 1 марта 2025 года в России запретили продажу энергетиков несовершеннолетним. Если у продавца возникнут сомнения в возрасте покупателя, он обязан попросить документ, например, паспорт. Подчеркивается, что закон позволяет региональным властям регулировать продажи энергетических напитков в регионах, в том числе запрещать их в школах, театрах, больницах и других учреждениях.

Ранее сообщалось, что в России планируют запустить эксперимент с онлайн-продажей вина в 2026 году.
 
