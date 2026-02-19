Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Опалиховском лесопарке Красногорска обустроят лыжную трассу и падел-центр

В Красногорске запланировали создать лыжную трассу в Опалиховском лесопарке
Shutterstock/FOTODOM

В подмосковном Красногорске запланировали второй этап благоустройства Опалиховского лесопарка, который будет включать в себя, помимо прочего, создание лыжной трассы и падел-центра. Трасса соединит между собой стадион «Зоркий» и «Изумрудные холмы», здесь же появится крытый тренировочный павильон и воркаут-площадка, сообщает 360.ru.

Первый этап работ по благоустройству лесопарка включал в себя реконструкцию участка около микрорайона «Изумрудные холмы». Здесь появились детские и спортивные площадки, сцена, зрительский зал. Теперь, в ходе второго этапа, предстоит добавить к этому новые объекты для активного отдыха горожан, включая лыжероллерную трассу, корт для игры в падел-теннис и другие объекты для комфорта посетителей.

Ранее сообщалось о планах открыть в Красногорске к 1 сентября новую школу более чем на тысячу мест.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!