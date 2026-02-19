В Опалиховском лесопарке Красногорска обустроят лыжную трассу и падел-центр

В подмосковном Красногорске запланировали второй этап благоустройства Опалиховского лесопарка, который будет включать в себя, помимо прочего, создание лыжной трассы и падел-центра. Трасса соединит между собой стадион «Зоркий» и «Изумрудные холмы», здесь же появится крытый тренировочный павильон и воркаут-площадка, сообщает 360.ru.

Первый этап работ по благоустройству лесопарка включал в себя реконструкцию участка около микрорайона «Изумрудные холмы». Здесь появились детские и спортивные площадки, сцена, зрительский зал. Теперь, в ходе второго этапа, предстоит добавить к этому новые объекты для активного отдыха горожан, включая лыжероллерную трассу, корт для игры в падел-теннис и другие объекты для комфорта посетителей.

Ранее сообщалось о планах открыть в Красногорске к 1 сентября новую школу более чем на тысячу мест.