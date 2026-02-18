В Красногорске к 1 сентября появится новая школа более чем на тысячу мест

В этом году в Красногорске построят современную школу на 1,1 тыс. мест

К началу нового учебного года в Красногорске планируется завершить строительство современной школы на 1,1 тыс. мест. Здание площадью 30 квадратов разместится в микрорайоне Павшинская Пойма и примет 400 учащихся начального и 700 учащихся основного блоков, сообщает 360.ru.

Помимо обычных школьных кабинетов в новом образовательном учреждении обустроят специализированные помещения для изучения естественно-научных дисциплин, а также мастерские по обработке ткани, дерева и металла. Кроме того, на базе школы появится актовый зал, рассчитанный на 400 зрителей, а также библиотека, два спортзала и столовая на 500 мест.

Сейчас рабочие уже завершают отделку помещений, прокладывают коммуникации и приступают к сборке оборудования для столовой, сообщил начальник участка подрядной организации Дмитрий Леонов.

«Докрашиваем стены, докладываем плитку. Напольное покрытие осталось закончить только в спортивных залах, там будет специальный спортивный линолеум», — добавил он.

На прилегающей к школе территории планируется организовать спортивные и игровые площадки, а также места для мероприятий и зоны отдыха учащихся.

Напомним, на возведение 150 школ и детских садов в России до 2030 года Минфин выделил почти 110 млрд рублей. На капитальный ремонт существующих школ в период 2026–2028 годов планируется направить более 290 млрд рублей. Кроме того, почти 170 млрд рублей учтены на создание кампусов мирового уровня в 2026–2028 годах. Планируется построить 25 таких кампусов к 2030 году и не менее 40 — к 2036 году.

Ранее сообщалось, что в 2025 году «Единая Россия» помогла сдать 80 школ на 67 тысяч детей.