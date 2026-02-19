Адвокат рассказал, как вернуть деньги за некачественные онлайн-курсы

Основанием для возврата денежных средств за образовательные курсы могут стать недостоверные обещания, которые вводят потребителя в заблуждение. Об этом Life.ru рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин.

По словам специалиста, с правовой точки зрения образовательные курсы являются услугой. При этом онлайн-курсы, в договоре которых указано, что активация доступа к платформе считается оказанием 80-90% услуги, становятся проблемой. Такая формулировка нередко используется в качестве технического барьера для возврата средств. Однако потребитель имеет право отказаться от договора в любой момент, а исполнитель может удержать только фактические расходы, которые необходимо подтвердить документально.

Адвокат объяснил, что в суде некачественное обучение можно доказать, рассказав о конкретных нарушениях.

«Отсутствие обязательной лицензии, несоблюдение программы и объёма часов, подмена заявленного формата записями вместо занятий, отсутствие обещанной обратной связи и проверки заданий, преподаватели без заявленной квалификации, системные переносы и срывы занятий. Туда же относится и ситуация «курс из банальностей», если по факту контент и методика не соответствуют заявленной программе и обещанным компетенциям», — рассказал эксперт.

Он добавил, что в таком случае может быть два исхода: либо возврат средств при отказе от договора за вычетом доказанных расходов исполнителя, либо требования из-за недостатков услуг — соразмерное уменьшение стоимости или расторжение договора с возвратом денег. При этом, если же разногласия дошли до суда, но исполнитель не удовлетворил законные требования, может быть назначен дополнительный штраф размером 50% от присужденного.

