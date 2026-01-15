Россиянам рассказали, как сменить профессию после 45 лет

Сменить профессию получится даже людям старше 45 лет. Для этого важно брать во внимание ряд советов, которые обеспечат удачный переход. Об этом Life рассказала HR-эксперт Зилина Султанова.

«Самые удачные переходы получаются тогда, когда человек не обнуляет себя, а переносит опыт в новую роль. Это может быть управление проектами, обучение и наставничество, HR-функции, клиентские и операционные роли — там, где важны здравый смысл, ответственность и умение работать с людьми», — объяснила специалист.

При этом, по словам HR-эксперта, «быстрые» курсы смены профессии не будут эффективны. Она подчеркнула, что обещания быстро сменить профессию и выйти на высокий доход всего за несколько месяцев могут привести к разочарованию. В основе хорошего курса лежат практические задачи, грамотные преподаватели и честный разговор о том, где выпускники находят работу.

Эксперт отметила, что во время собеседований многие люди старше 45 лет мешают сами себе, пытаясь показаться моложе. Однако работодателю важно понимать, какую пользу кандидат может принести, какие проблемы он способен решить, а также почему с ним будет комфортно работать.

По словам Султановой, работодатели лишь опасаются, что иногда зрелые кандидаты с трудом обучаются и долго адаптируются. Однако опыт демонстрирует обратное. Такие сотрудники часто приходят на собеседование осознанно, быстрее включаются в рабочий процесс и реже меняют место работы.

Директор по маркетингу экосистемы EasyStaff Юлия Батальцева до этого рассказала «Газете.Ru», что зумеры все меньше воспринимают работу в найме как единственный «правильный» сценарий карьеры. Для некоторых представителей поколения Z более важную роль играет не должность и кабинет, а контроль над своим временем, задачами и смыслом того, что они делают.

