Общество

Врач предупредил об опасности недосыпа для сердца и сосудов

Врач Кудинов: недосып может навредить здоровью сердца и сосудов
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Недостаток сна может негативно повлиять на здоровье сердца и сосудов, а также нарушить естественные механизмы восстановления организма и повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

По его словам, во время глубокого сна сердечно-сосудистая система восстанавливается. При этом при коротком или неполноценном сне данный процесс нарушается, что со временем может привести к хроническому повышению давления и серьезным осложнениям. Эти последствия не представляют особой угрозы для молодых, но у людей старше 40 лет хронический недосып значительно повышает риск сердечно-сосудистых катастроф.

«Недостаток сна — это накопительный процесс, который разрушает организм постепенно. Если человек долгое время не высыпается, системы саморегуляции перестают работать так, как должны, и повышается риск раннего возникновения гипертонии, инсульта или инфаркта. Первые тревожные признаки — неудовлетворенность качеством сна, чувство разбитости и дневная сонливость. При появлении таких симптомов важно обратиться к сомнологу и не откладывать обследование», — заключил Кудинов.

Руководитель федерального исследования SleepStudy, профессор, врач, ученый-сомнолог Эдуард Якупов до этого рассказал «Газете.Ru», что хронический недосып перестал быть личной проблемой отдельного человека и превратился в масштабный социальный феномен. Согласно данным федерального проекта SleepStudy, более 60% граждан спят плохо. Это сильно влияет на работоспособность населения России.

Ранее был назван фактор, который снижает тестостерон быстрее, чем старение.
 
