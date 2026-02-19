Адвокат ответил, могут ли бьюти-мастера оштрафовать за фото клиента в соцсетях

Бьюти-мастеру может грозить штраф в размере до 300 тыс. рублей за публикацию фотографии клиента, поскольку для этого требуется согласие последнего. Об этом «Москве 24» рассказал адвокат Вадим Багатурия.

По его словам, штраф возможен и при устном разрешении клиента.

«Я сам, как спикер, участвуя в телевизионных программах, всегда подписываю такое согласие, и его получают у всех гостей, попадающих в кадр. Это, во-первых, страховка для того, кто размещает контент, а во-вторых, гарантия для человека, что он не окажется там, где не хочет быть», – указал Багатурия.

Эксперт уточнил, что Роскомнадзор может организовать проверку по заявлению или по собственной инициативе, так как его сотрудники могут открыть социальные сети. Сначала регулятор направит запрос тому, кто разместил изображение, чтобы тот предоставил согласие клиента. Специалист добавил, что проблемы могут наступить даже в том случае, если на кадре видна только часть лица, например, глаз или нос, поскольку это все равно биометрические персональные данные.

Юрист Алла Георгиева до этого говорила, что за публикацию фотографии соседей в общедомовом чате россиянам может грозить штраф в размере до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет. По ее словам, пользователи не имеют права публично размещать снимки другого человека без его согласия на это, даже если тот совершил какое-то противоправное действие.

