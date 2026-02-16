Россиянам рассказали о пользе кожуры мандаринов

Кожура мандаринов полезна для здоровья, поскольку в ней содержится большое количество пектина, эфирных масел и других веществ. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог София Кованова.

По словам эксперта, мандариновая кожура способствует снижению холестерина и оказывает противовоспалительный эффект.

«В кожуре мандаринов содержится пектин, эфирные масла и флавоноиды. Эти нутриенты помогают снизить холестерин, поддерживают питание сосудов, оказывают противовоспалительный эффект», — объяснила она.

Диетолог посоветовала варить из кожуры варенье или добавлять цедру в кашу и другие блюда.

Однако не рекомендуется употреблять кожуру мандаринов людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Специалист подчеркнула, что кожуру не следует есть пациентам с гастритом, язвенной болезнью и обострением панкреатита.

Врач-диетолог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина до этого говорила, что несмотря на то, что мандарины богаты витаминами и ценными микроэлементами, из-за содержащейся в них кислоты, они противопоказаны при обострении желудочно-кишечных заболеваний. С осторожностью к фрукту стоит относиться пациентам с диабетом и аллергией. Меру при этом важно знать и здоровым людям.

Ранее диетолог рассказала, можно ли есть яблоки с кожурой.