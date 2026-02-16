Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянам рассказали о пользе кожуры мандаринов

Диетолог Кованова: кожура мандаринов оказывает противовоспалительный эффект
Romix Image/Shutterstock/FOTODOM

Кожура мандаринов полезна для здоровья, поскольку в ней содержится большое количество пектина, эфирных масел и других веществ. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог София Кованова.

По словам эксперта, мандариновая кожура способствует снижению холестерина и оказывает противовоспалительный эффект.

«В кожуре мандаринов содержится пектин, эфирные масла и флавоноиды. Эти нутриенты помогают снизить холестерин, поддерживают питание сосудов, оказывают противовоспалительный эффект», — объяснила она.

Диетолог посоветовала варить из кожуры варенье или добавлять цедру в кашу и другие блюда.

Однако не рекомендуется употреблять кожуру мандаринов людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Специалист подчеркнула, что кожуру не следует есть пациентам с гастритом, язвенной болезнью и обострением панкреатита.

Врач-диетолог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина до этого говорила, что несмотря на то, что мандарины богаты витаминами и ценными микроэлементами, из-за содержащейся в них кислоты, они противопоказаны при обострении желудочно-кишечных заболеваний. С осторожностью к фрукту стоит относиться пациентам с диабетом и аллергией. Меру при этом важно знать и здоровым людям.

Ранее диетолог рассказала, можно ли есть яблоки с кожурой.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!