Диетолог рассказала, можно ли есть яблоки с кожурой

Диетолог Кованова: с яблока нужно счищать блестящую кожуру
Ingram Images/Global Look Press

В большинстве случаев кожура яблок полезна для человека, поскольку в ней содержится большое количество клетчатки. Однако иногда употребление неочищенного фрукта может навредить здоровью. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог София Кованова.

«В кожуре яблок содержится большая часть клетчатки — до 50% от всего яблока, а это снижает уровень сахара в крови. Поэтому при хорошей и тщательной обработке яблоки с кожурой можно всем — и детям и взрослым», — объяснила эксперт.

Однако она предупредила, что неправильная обработка неочищенного фрукта может обернуться проблемами со здоровьем. Людям с чувствительным кишечником следует запекать яблоко с кожурой, поскольку употребление клетчатки может привести к негативным последствиям.

По словам диетолога, кожура фрукта также может навредить организму из-за метода обработки плода. Если кожура тонкая, то ее можно употреблять в пищу, но если она толстая и блестит, есть вероятность, что была проведена обработка воском, который не удастся смыть с помощью обычного ополаскивания водой.

Гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко до этого предупреждала, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и синдромом раздраженного кишечника не рекомендуется употреблять бананы. По ее словам, это связано с высоким содержанием растворимой клетчатки и сахарных спиртов, которые могут вызвать вздутие живота и метеоризм.

Ранее врач назвала фрукты, которые опасны на похудении.
 
