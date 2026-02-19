Размер шрифта
Общество

Россиянам объяснили, обязаны ли они убирать наледь с подоконников и кондиционеров

Специалист Бондарь: россияне должны убирать наледь с подоконников
Hennadii Minchenko/Global Look Press

Собственники квартир обязаны убирать снег и сосульки с кондиционеров и подоконников, поскольку это их зона ответственности. Об этом «Москве 24» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, в случае трагического случая из-за упавшей на прохожего наледи действия хозяина жилья могут попасть под уголовную статью (ст. 109 УК РФ). Максимальным наказанием может быть лишение свободы до двух лет.

При этом крыши и козырьки над входом в подъезд дома признаются общим имуществом, поэтому их должна чистить управляющая организация. В случае вины УК может быть возбуждено дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

«Установить точное место отрыва наледи – задача правоохранительных органов. Например, следователи в рамках уголовного дела могут изучить записи камер наблюдения, регистраторы припаркованных машин или видео с мобильных телефонов очевидцев. Свидетелям или пострадавшим обязательно надо вызвать скорую помощь и полицию», — заключил Бондарь.

Доцент кафедры семейного и жилищного права МГЮА имени О.Е. Кутафина Евгения Басос до этого говорила, что управляющую компанию (УК) могут оштрафовать на 350 тысяч рублей за неубранную от снега и наледи крышу дома. Она напомнила, что очистка крыши многоквартирного дома от сосулек является обязанностью УК. Неисполнение этой обязанности квалифицируется как грубое нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом.

Ранее россиянам объяснили, как получить компенсацию за обрушение наледи и сосулек.
 
