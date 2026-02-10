Студент полтора часа пролежал в кипятке, потеряв сознание в душе пермского общежития

В Перми в общежитии техникума промышленных и информационных технологий погиб несовершеннолетний студент, который полтора часа лежал под струей кипятка. Об этом сообщает 59.ru.

Инцидент произошел в общежитии на улице Рабоче-Крестьянской. Юноша пошел в душ, потерял там сознание и оставался под потоком очень горячей воды около полутора часов. Он получил ожоги, несовместимые с жизнью.

Администрация техникума и общежития отказалась давать комментарии. Следственный комитет по Пермскому краю подтвердил факт гибели несовершеннолетнего студента и начал доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.

До этого в Калужской области 75-летний мужчина обварился кипятком у себя дома. Мужчину госпитализировали с серьезными ожогами. Пенсионер провел в больнице 22 дня, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Ранее отец облил сына кипятком, чтобы согреть.